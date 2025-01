Sport.quotidiano.net - La voglia di riscatto di Aristidi Kolaj: "Spero di stare bene e aiutare il Renate"

Sono stati sufficienti 10 minuti adper “bagnare“ col gol il suo esordio alcontro la Giana. Dimenticato a sinistra dalla retroguardia biancoazzurra il giocatore che ha doppia nazionalità italiana e albanese non si è fatto pregare e con un preciso rasoterra ha insaccato il pallone dell’1-1. Peccato non sia bastato, ma almeno lascia un filo di speranza in chiave realizzativa. Nato a Marino nel 1999, dopo la trafila nelle giovanili del Como è stato acquistato dal Sassuolo nella stagione 2017/18 per essere inserito nella Primavera. I 18 gol messi a segno in neroverde hanno attirato le attenzioni in patria ed è stato convocato diverse volte nella Nazionale Under 21 dell’Albania, mai in quella maggiore. Dopo le esperienze ad Alessandria, Pro Patria, Pescara, Lumezzane e Sorrento, quest’anno era a Crotone dove però aveva trovato pochissimo spazio; ail primo sigillo stagionale.