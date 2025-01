Ilgiorno.it - La ’Via Crucis’. Le pietre d’inciampo per falegnami, fornai e partigiani brianzoli

Il lissonese Ambrogio Avvoi era un falegname ebanista e un partigiano, deportato nel lager di Flossenburg, luogo di sterminio attraverso il lavoro. Lì trovò la morte l’8 marzo del 1945. A Flossenburg finì per qualche tempo anche Ambrogio Cassanmagnago, di Biassono, padre di famiglia che lavorava nella posteria con forno che all’epoca si trovava nel palazzo all’angolo tra via San Martino e via Porta d’Arnolfo: arrestato con l’accusa di fornire cibo ai, gli toccò l’inferno di Mauthausen e poi di Gusen, dove morì il 2 dicembre del ‘44. Era invece di Triuggio Carlo Vittorio Sironi, soldato di leva catturato dai tedeschi dopo l’armistizio dell’8 settembre ‘43: internato nei lager in Germania, non fece mai più ritorno a casa, morendo il 2 maggio del ‘45. Saranno loro e altri 24a essere ricordati quest’anno sul territorio con la posa di 27, sampietrini con una piccola targa in ottone collocati in modo tale da sporgere dall’asfalto, con incisi sopra nome, anno di nascita, luogo di deportazione e data di morte.