La piano segreto di Lukashenko | trasformare i migranti in un’arma contro l’Europa

La Bielorussia non si limita più a governare con il pugno di ferro sul proprio popolo: il regime di Aleksandrha scelto di portare la guerra ibrida direttamente alle porte dell’Unione Europea. Documenti riservati, intercettazioni telefoniche e testimonianze raccolte da Politico rivelano unmeticolosamente orchestrato per destabilizzareattraversoche anche in Italia conosciamo bene: l’immigrazione.L’inizio della fine:apre i confiniTutto comincia nel 2021, quando le sanzioni europee colpiscono Minsk dopo le elezioni farsa che garantiscono aun sesto mandato. Il presidente bielorusso, già soprannominato da molti come “l’ultimo dittatore d’Europa“, risponde, aprendo le frontiere a flussi migratori diretti verso i Paesi confinanti dell’Unione, specialmente verso la Polonia.