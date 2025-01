Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il messaggio ai tifosi bianconeri: «Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di vedervi allo stadio» – VIDEO

di RedazionentusNews24, ile ilai: tutte le prime parole del nuovo acquistoIl nuovo acquisto della, Randal, si è presentato aitramite unpubblicato sui profili social del club bianconero. Unchiaro con la speranza di vedere presto i suoi nuovi fanStadium?? ??? has a message for you,! ?? pic.twitter.com/Sk0qWvQMPJ—ntusFC ???? (@ntusfcen) January 23, 2025 PAROLE – «Ciao,diqui e nondi. Ciao, ciao! Forza!».Leggi suntusnews24.com