Tvzap.it - Kate, quanto costa la borsa della futura regina: il prezzo sorprendente

Leggi su Tvzap.it

Social.la: ilMiddleton, principessa del Galles, è la moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. La Principessa spesso attira l’attenzione grazie al suo look ricercato e raffinato. Questa volta a lasciare tutti quanti senza parole è stato ilindossata da. ( dopo le foto)Leggi anche:Middleton, la notizia bomba sul suo ritornoLeggi anche: Harry e Meghan umiliati dae William: il motivo, cos’è successoLeggi anche: Incendi a Los Angeles, “Harry e Megan sotto choc”: il rischio è altissimoLeggi anche: “Sono devastata”: grave lutto per Meghan Markle, l’addio struggentela: ilDurante una recente visita al Royal Marsden Hospital,Middleton ha catturare dei sudditi e dei fotografi grazie al suo look e alla scelta degli accessori che vanno a sottolineare il suo legame con la tradizione britannica e il suo ruolo sempre più rilevante nella Famiglia Reale.