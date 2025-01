Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, tutto in mano nostra! Percorso soddisfacente»

in conferenza stampa dopo Sparta Praga-0-1 alla settima giornata di UEFA Champions League, ha parlato della partita rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti presenti in sala.IN CONFERENZA STAMPA – SPARTA PRAGA-0-1Un passo avanti, peccato non aver arrotondato il risultatoC’è grande soddisfazione, èinadesso. Abbiamo fatto un’ottima partita organizzata contro una squadra fisica e dovevamo prestare grande attenzione a, la squadra è rimasta molto concentrata e per questo ho fatto i complimenti. C’è stato annullato un gol per un tacchetto di Dimarco in fuorigioco, però 16 punti non è una cosa scontata. Bravi, adesso ci manca l’ultimo passo. Complimenti per ilche abbiamo fatto, sapendo che ci manca un punto per la matematica.