Lanazione.it - Il prof Rossi presenta la sua "Avventura teatrale"

Sabato 25 gennaio, con inizio alle 17, alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa (piazza San Paolo All’Orto, 20) il giornalista Renzo Castelli intervisterà il cardiologo Marco. L’intervista non verterà, però, sulla salute del cuore bensì sul libro “L’di un attore per gioco” (Marchetti editore, pp. 258, € 16) nel quale l’autore ci porta a conoscere le sue ulteriori passioni: la recitazione e la musica. I suoi precedenti libri, tutti di grande interesse, erano stati: “I medici di Molière. La medicina del Seicento nel teatro del grande drammaturgo”, “Amore, eros e salute del cuore”, “Comunicare in camice bianco”, “Piccolo viaggio nella relazione medico-paziente”. In questi ultimi anni Marcoha proposto al pubblico interpretazioni di autori diverse, da Fo a D’Annunzio, da Molière a Gaber a Renato Zero.