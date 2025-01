Lanazione.it - I morti al deposito Eni di Calenzano. L’ultimo sopralluogo, poi scattano gli avvisi

Prato, 23 gennaio 2025 – Il 30 gennaio che consentirà ai consulenti tecnici nominati dalla procura di Prato, di ultimare i loro elaborati per individuare le cause del disastro. Sono stati e verranno effettuati perquisizioni, ispezioni e sequestri per consentire di individuare eventuali posizioni di garanzia e responsabilità in relazione ai fatti verificatisi. Lo spiega in una nota il procuratore di Prato Luca Tescaroli in merito all'inchiesta sull'esplosione al deposito Eni di Calenzano (Firenze) avvenuta l'8 dicembre scorso. Con il deposito della maxi-perizia (la data è fissata per il 14 febbraio) dei consulenti potrebbero arrivare le prime iscrizioni sul registro degli indagati. Intanto non c'è traccia del verbale che la Procura sta cercando dal giorno del disastro in cui sono morte cinque persone.