Hotel de l’Univers di Enzo Moscato in una nuova edizione con due brani interpretati da Enzo Gragnaniello

Condeinaugurava, nel 2003, il Teatro Stabile di Napoli ma allo stesso tempo offriva una rappresentazione della sua, personalissima, idea di teatro che si declinava in una straordinaria forma di esuberanza artistica, capace di includere ogni altra espressione della cultura umana, dalla filosofia alla canzone, dalla pittura al cinema. A vent’anni dalla fondazione del Teatro di Napoli e a un anno dalla scomparsa del grande drammaturgo, Squilibri ripubblica ora in unavestedecon l’intento di evidenziare anche l’originalità di un “teatro-canzone” in cui la musica è una componente fondamentale e non più soltanto un mero commento sonoro a margine di un racconto che potrebbe svolgersi anche in sua assenza. Nella sapiente drammaturgia, allestita con la direzione musicale di Pasquale Scialò, le canzoni delineano infatti una fitta trama di rimandi dai quali è impossibile prescindere perché danno corpo e forma alla stessa “educazione sentimentale” dell’autore, maturata in una sala cinematografica popolare, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso.