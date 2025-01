Laspunta.it - Frosinone, operazione allo Scalo. Identificate 300 persone, controllati 176 veicoli.

La questura diha svolto una attività di controllo straordinario nella zona rossa dello. Unadisposta dal questore che ha visto coinvolte decine di uomini della Polizia e un elicottero.Nel corso dei controlli, che hanno principalmente riguardato le zone considerate più a rischio, in particolare il quartiere “”, sono stateoltre 300, è stata verificata la regolarità di 176, sono state contestate 3 sanzioni amministrative al CDS e si è proceduto al sequestro, a carico di ignoti, di 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuta nelle adiacenze di piazza Pertini.Sempre in materia di stupefacenti, duesono state segnalate amministrativamente alla locale Prefettura.Sono stati effettuati controlli amministrativi presso numerosi locali di pubblico spettacolo e sale giochi per verificare il rispetto della normativa vigente e, nella circostanza, è stato contestato un illecito.