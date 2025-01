Lanazione.it - Fra stelle e libri. Gli appuntamenti in Lazzerini

Questa sera alle 21 inprosegue torna L’astronomia e le arti, la rassegna a cura dell’associazione astronomica Quasar, un viaggio multidisciplinare attraverso storia, letteratura e cinema, per scoprire come l’universo abbia ispirato artisti, poeti, scrittori e registi di ogni epoca, un’occasione per stimolare curiosità attraverso momenti di riflessione e scoperta. Oggi si parlerà di astronomia nella letteratura: dagli antichi miti alla fantascienza contemporanea, l’astronomia ha sempre alimentato la fantasia di scrittori e poeti. Questo incontro esplorerà come il cielo notturno e l’universo abbiano influenzato opere letterarie di diverse epoche e culture. Il ciclo si concluderà con L’astronomia nel cinema giovedì 6 febbraio alle 21. Gli incontri sono a ingresso libero. Sempre in, domenica alle 17 inizia il nuovo ciclo di Incontri con autrici e autori organizzato in collaborazione con la Libreria Gori.