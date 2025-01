Iodonna.it - «Forse è giunto il momento di prendere quella decisione»

Gianmarco Tamberi sta pensando di lasciare l’atletica? Se lo chiedono tutti i suoi fan dopo un post condiviso dall’altista tra le Instagram Stories. «ildi», ha scritto l’atleta che a Tokyo 2020 ha conquistato l’oro olimpico. E le sue parole hanno subito fatto il giro del web. Gianmarco Tamberi: «Voglio una famiglia con mia moglie. Non metterò più lo sport davanti a tutto» X Leggi anche › Gianmarco Tamberi torna a vincere e alla madre promette: «Non mi permetterò mai più di non festeggiare i grandi traguardi raggiunti» Gianmarco Tamberi pensa al ritiro dall’atletica?Del resto, Gimbo non ha mai nascosto di aver pensato a uno stop.