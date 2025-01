Formia viola il divieto di avvicinamento e minaccia la vittima con un coltello | arrestato 30enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 gennaio 2025- Nella giornata dello scorso 19 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 30 anni del posto attualmente sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e deldia metri 500 dai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico.Nello specifico, l’uomo avrebbeto il citato provvedimento disfacendosi del dispositivo a lui applicato recandosi presso l’abitazione dellae costringendola, sotto ladi unda cucina, a farsi consegnare la somma di euro 100,00. I Carabinieri operanti, prontamente avvisati dalla Centrale Operativa, si recavano presso l’abitazione della donna dove riuscivano a bloccare iltraendolo in arresto.