Finanziamento per mezzi ’green’ in banchina

L’Autorità Portuale di Ravenna, nell’ambito del programma Green Ports, ha pubblicato un nuovo avviso con il quale invita i terminalisti e i concessionari portuali alla sostituzione deiattualmente operanti in(muletti, gru, spazzatrici, autocarri), con attrezzature nuove, a minor impatto ambientale. "L’obiettivo – si legge nella nota – è quello di utilizzare sempre di piùelettrici per favorire una significativa riduzione delle emissioni di CO2 in porto. Fino al 2 marzo prossimo sarà possibile presentare la propria candidatura per aggiudicarsi una quota dei 4 milioni di euro di contributi per il rinnovo delle attrezzature portuali. L’incentivo può coprire fino al 100% del costo per ogni proposta selezionata tramite procedura pubblica di gara, con un tetto massimo di 300.