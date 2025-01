Aziende private e terzo settore provano a fare rete a Napoli | iniziativa di Lanificio25 e Fideuram

Leggi su Ildenaro.it

e realtà non profit, due mondi che, negli ultimi anni, sono sempre più in contatto per immaginare iniziative di crescita e sviluppo. Qual è il futuro di tale legame? Se ne parlerà nel capoluogo campano nel corso del convegno “Profit-Non Profit” organizzato dae daibankerdi. Appuntamento per lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 16 presso la sala congegniin via Domenico Morelli 7. All’, che vede insieme esponenti del mondo delle imprese e quelle del privato sociale, interverranno Mirella Stampa Barracco e gli assessori Lucia Fortini e Luca Trapanese.Al centro del dibattito la necessaria interazione tra i protagonisti del mondo profit e quelli del non profit, la sua possibile evoluzione e le ricadute di tale relazione.