Liberoquotidiano.it - Avete visto Macchio? Chi è l'italoamerciano diventato una star dopo l'insediamento di Trump

Leggi su Liberoquotidiano.it

La grande occasione di Christopher “Chris”arrivò quasi per caso, quando il 31 dicembre 2015 fu chiamato come sostituto dell'ultimo minuto per uno spettacolo di Capodanno a Mar-a-Lago, la faraonica residenza di Donaldin Florida. Fu in quell'occasione che colui che oggi i media americani soprannominano «il tenore d'America», ha conosciuto l'allor non ancora presidente degli Stati Uniti, che da allora èil suo più grande fan. Da quella volta, infatti, il cantante italo-americano si è esibito numerose volte per il tycoon e i suoi ospiti, in occasioni ufficiali ma anche private. Lunedì scorso è stato lui a cantare l'inno nazionale americano, accompagnato dall'orchestra e dal coro della banda dei Marines, in occasione della cerimonia di giuramento del 47esimo presidente degli Stati Uniti nella Rotunda del Campidoglio.