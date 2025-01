Bergamonews.it - Alta Valle Brembana, tra sindaci e Asst Papa Giovanni XXIII unità d’intenti sulle cure primarie

Bergamo. C’è stata piena condivisionepriorità e sugli sforzi da mettere in campo per garantire l’assistenza primaria ai residenti dei comuni dell’. L’incontro tra il’si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio, nella sede della Casa di Comdi Zogno, presso il Distretto ValImagna e Villa D’Almè. Il confronto si era reso necessario per affrontare il pensionamento di uno storico medico di medicina generale del territorio, in contemporanea con il trasferimento di un altro medico.La riunione ha preso il via dalla analisi di dettaglio delle azioni già messe in campo e dalla condivisione di quelle che si stanno già attuando. Il Direttore Sociosanitario dell’, Simonetta Cesa ha ribadito che la situazione è costantemente monitorata e sotto controllo.