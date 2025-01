Iodonna.it - Venne scambiata come una celebrazione della superficialità, invece conteneva un commento ironico sui costumi dell'epoca e un messaggio potente

Leggi su Iodonna.it

Un lampo di rosa shocking, diamanti luccicanti e un ritmo accattivante: Material Girl compie 40 anni. Pubblicato il 23 gennaio 1985singolo dall’album Like a Virgin, il brano di Madonna non è solo una canzone pop: è una dichiarazione d’intenti che ha contribuito a plasmare l’identità di Lady Ciccone e l’immaginario culturale degli anni ’80. Oggi, a quattro decenni di distanza, resta un inno intramontabile, capace di far ballare e riflettere su temi di ambizione, indipendenza e seduzione del consumismo. Madonna, l'evoluzione beautyregina del pop guarda le foto Madonna e l’ironia di Material GirlMaterial Girl è stata spesso fraintesaunao stile di vita superficiale, ma Madonna ha sempre giocato sul filo’ironia.