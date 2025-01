Bergamonews.it - Ultimo appuntamento di “Presente Prossimo”: Lidia Ravera ospite a Nembro

. Sarà, una delle voci più significative della letteratura italiana contemporanea, a concludere la quindicesima edizione del festival letterario. L’della rassegna si terrà venerdì 24 gennaio alle 20.30 presso il Teatro Modernissimo di, dove la scrittrice dialogherà con Laura Pioldi.Il festival, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, ha ancora una volta confermato il successo consueto, capace di attrarre un pubblico numeroso in occasione degli incontri con autori italiani di rilievo nazionale e internazionale. Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025,ha offerto non solo dialoghi letterari, ma anche workshop esperienziali che hanno arricchito ulteriormente il programma, consolidando il suo ruolo di evento culturale atteso e apprezzato, di grande rilievo per il territorio non soltanto della Valle Seriana.