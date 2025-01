Tom Holland avrà un ruolo da protagonista in The Odyssey di Christopher Nolan

Leggi su Cinefilos.it

Tomundain ThediDopo settimane di voci e speculazioni, si è saputo che il prossimo film disarà The, un adattamento dell’Odissea di Omero. L’acclamato regista ha messo insieme un cast impressionante di talenti di prima grandezza, tra cui Matt Damon, Tom, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron. “Il prossimo film di, The, è un’epopea d’azione mitica girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Il film porta per la prima volta la saga fondamentale di Omero sugli schermi IMAX e debutta nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026”, ha poi dichiarato la Universal Pictures in un comunicato in occasione dell’annuncio del progetto.