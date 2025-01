Quotidiano.net - Stellantis annuncia investimenti negli Stati Uniti sotto l'era Trump

, divenendo la prima casa automobilistica nell'era Donalda prendere l'iniziativa. In una lettera ai dipendenti americani, il chief operating officer del Nord America Antonio Filosa illustra le prossime mosse della società. Mosse, spiega, che rientrano nel "nostro impegno a investire nelle nostre attivitàper far crescere la nostra produzione e produzione automobilistica qui". "Volevo farvi sapere che la settimana scorsa, prima del giuramento, il nostro presidente John Elkann ha incontrato il presidenteper condividere il nostro entusiasmo per il suo forte impegno nei confronti dell'industria automobilistica statunitense e per tutto ciò che ciò significa per l'occupazione americana e per l'economia in generale", ha scritto Filosa ai dipendenti.