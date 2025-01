Lanazione.it - ’Siena fa scacco matto’. Tornei, incontri, laboratori al Santa Maria della Scala

Aperture, gambetti, arrocchi. Attacchi e difese. Tre giorni dedicati allo straordinario mondo degli scacchi, dal 14 al 16 febbraio al. L’evento si intitolerà ‘Siena fa, organizzato dalla Mens Sana Scacchi in collaborazione con il Comune, proposto dall’assessore al turismo Vanna Giunti. Un’iniziativa che vuole promuovere la conoscenza e la pratica di uno dei giochi più antichistoria, come strumento educativo, sociale e culturale, sottolineandone i valori etici e il rispetto delle regole. L’evento si svolgerà nelle sale Italo Calvino, Sant’Ansano e San Pio, con un programma articolato su tre giorni. Nella sala Italo Calvino si terrà il ‘Torneo Next Gen’, affiancato da una mostra fotografica e artistica a tema scacchistico. Nella sala Sant’Ansano una serie di conferenze su temi di rilevanza sociale e culturale come ‘Scacchi contro il bullismo: il rispetto delle regole’, ‘Dipendenze dal gioco d’azzardo’ e ‘Teoria dei giochi e pratica degli scacchi’.