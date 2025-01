Linkiesta.it - Schlein sperava nel succoso referendum sull’autonomia, ma ora rischia di scivolare sul Jobs Act

Ma meno male che ildifferenziata non si farà. Curiosamente, da visioni opposte, Annalisa Cuzzocrea e Francesco Storace hanno scritto di una brutta notizia per la sinistra: ma quando mai? Il problema è semmai per la Lega che si ritrova tra le mani una pistola ad acqua, con una legge da riscrivere e un tortuoso negoziato con le Regioni da affrontare, di modo che la riforma Calderoli non è morta ma è ricoverata in ospedale in rianimazione. Complimenti. La circostanza non dispiacerà per niente ad Antonio Tajani – ma questa alla fine non è una cosa molto importante – e nemmeno a Giorgia Meloni che cinicamente gode dell’insuccesso leghista. Però a questo punto lei dovrebbe spiegare come mai la famosa stagione delle grandi riforme, a metà legislatura, abbia prodotto solo un topolino, cioè il primo sì alla separazione delle carriere dei magistrati: non esattamente un ritmo da Usain Bolt.