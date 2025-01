Ilfattoquotidiano.it - “Prima eravamo in 3, nostra sorella è morta a 30 anni di tumore. Stiamo giocando per lei”: la commozione dei gemelli Andrea e Alessandro ad Affari Tuoi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una puntata diricca di colpi di scena, quella che ha visto protagonisti, ipacchisti della Sardegna. Rispettivamente poliziotto e carabiniere, da Sassari, i due fratelli hanno raccontato la loro storia a Stefano De Martino: “Noi abbiamo fatto sempre tutto insieme, dagli studi allo sport, poi per diventare militari – hanno spiegato -. Per questioni di occasioni, uno è diventato carabiniere e uno poliziotto”.La partita dicomincia in discesa: solo pacchi blu, infatti, quelli chiamati nei primissimi sei tiri. Puntuale, come sempre, l’offerta del dottore, che mette 47 mila euro sul piatto. Ma i due fratelli non ci pensano due volte e spediscono l’assegno al tritadocumenti. Lacifra rossa eliminata, però, è di quelle pesanti: 200 mila euro.