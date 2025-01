Liberoquotidiano.it - "Pericolo fascista, che rischio corriamo". Barbero, lezione a teatro su M.: e su Luca Marinelli...

Non ce l'ha fatta. Dopo due ore condite solo da qualche battuta e allusione, il professor Alessandroha ceduto all'irrefrenabile voglia di attaccare in modo frontale il governo di Giorgia Meloni. Come? Ovviamente evocando il ritorno del fascismo. Lo ha fatto dal palco delLirico, lo stesso su cui – come ha ricordato lo stesso prof – il Duce tenne il suo ultimo comizio pubblico il 16 dicembre 1944. L'occasione, del resto, era di quelle ghiotte: unaagli studenti delle scuole superiori sul fascismo. Ma non una lectio qualunque, bensì quella organizzata da Chora Media e Sky per il lancio della serie “M. Il figlio del secolo”, tratta direttamente dai libri dell'idolo dell'antifascismo Antonio Scurati. Il contesto era super apparecchiato per lasciarsi andare a invettive di ogni tipo.