Per 7 italiani su 10 la PA è attrattiva come datore di lavoro

ROMA (ITALPRESS) – Non più soltanto mito del “posto fisso”: se 7su 10 oggi considerano la Pubblica Amministrazionedi, questo accade perchè la vedono ancheun’esperienza professionale importante (il 28%), oltre cheun impiego stabile (che resta comunque la risposta predominante, con il 44% dei rispondenti). Il settore pubblico è percepitopiù moderno, digitale e innovativo, sempre più centrale per la crescita del Paese, e c’è un diffuso ottimismo sui miglioramenti che potrà introdurre l’intelligenza artificiale nei prossimi anni. I cittadini invece si spaccano sul PNRR, dividendosi tra chi lo considera un’opportunità e chi ritiene che si rivelerà un’occasione persa. E’ quanto emerge da Barometro PA, l’indagine realizzata da FPA, società di DIGITAL360, su un campione di 500 cittadini rappresentativo della popolazione italiana, per misurare l’opinione sui processi di innovazione all’interno della PA.