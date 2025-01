Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Bentornati al nostro appuntamento cosmico preferito, dove le stelle non mentono. ma si divertono un sacco a prenderci in giro. Oggi, 22 gennaio 2025, i pianeti non sono allineati, ma confusi, un po’ come un tuo lunedì mattina. Preparati a leggere quello che non volevi sapere, ma di cui avevi bisogno.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Energia? Sì, quella degli altri. Oggi sei un po’ spento, ma tanto per te rallentare è come per gli altri vincere la maratona. Invece di correre dietro a tutto, prova a inseguire la calma: potrebbe sorprenderti. se la trovi. Toro(20 aprile – 20 maggio)Chi ti ama ti segua, Toro. Ma oggi, ti avvisiamo, potresti perderti pure tu. Sei così ostinato che riusciresti a discutere anche con un ascensore. Rilassati e lascia andare. Sì, anche l’ultima parola. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Caro Gemelli, la tua doppia faccia oggi è più visibile che mai: una dice sì, l’altra dice no.