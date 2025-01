Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Civitella, c’è la data dell’Appello: il nuovo legale chiede altre perizie sulle prove

Forlì, 22 gennaio 2025 – Adesso inganna il tempo nell’unico modo in cui il tempo si può fregare almeno per qualche istante: con una passione. Daniele s’è lasciato sedurre e trascinare dalla febbre del teatro. Ha fatto l’attore in uno spettacolo. Ma poi il tempo si riprende sempre la scena: il 14 aprile a Bologna è stata fissata una rappresentazione della realtà più stringente e costringente; il processo d’appello. Daniele Severi, 65 anni, meldolese, autista del 118 in pensione, nel tardo pomeriggio del 23 maggio scorso è uscito dal tribunale di Forlì con le manette ai polsi e una destinazione: carcere della Rocca; il destino è ancora più tranciante: ergastolo, per avere ucciso il fratello Franco, per i soldi d’un scoglio di terra montana e il denaro d’un’eredità contesa con altri famigliari (i fratelli, tutti parti civili, difesi dagli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli).