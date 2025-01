Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Battaglia: "Fu eccesso colposo di legittima difesa". Condannato a 16 mesi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un anno e quattrodi reclusione perdi. È la condanna inflitta ieri mattina al termine del rito abbreviato dal gip Janos Barlotti a Mario Antonio Iadicicco, il 62enne originario di Formia (Latina), ma da tempo residente in città, accusato di avere accoltellato a morte la notte del 20 settembre 2023 il 47enne ravennate Christian. Il pm Stefano Stargiotti aveva chiesto due anni. Mentre l’avvocato difensore Francesco Furnari aveva chiesto l’assoluzione con formula piena forte anche del fatto che i giudici del tribunale della Libertà di Bologna avessero inquadrato a suo tempo il caso come "domiciliare". L’avvocato Filippo Bianchini, costituitosi parte civile per fratello e madre del defunto, aveva invece chiesto al giudice una condanna pervolontario o, in subordine, con dolo eventuale; oppure, in estremo subordine, perdi, come delineato anche dalla procura.