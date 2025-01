Ilgiorno.it - Mesi difficili per automobilisti e frontalieri. Cantieri fino a giugno sull’autostrada A9

Si annuncianoper glie ia causa dei lavori che interesseranno l’autostrada A9al prossimo. Praticamente una costante nel corso degli ultimi anni, a cui però si fa fatica ad abituarsi. La Lainate-Como-Chiasso collega la città metropolitana di Milano con la Svizzera riveste un’importanza fondamentale per il territorio, come via di collegamento per le merci che dall’Italia viaggiano verso il nord Europa e viceversa lungo un tracciato che misura complessivamente 31,5 chilometri. Il tratto compreso tra la barriera di Como Grandate e il confine svizzero, presenta un’elevata densità di infrastrutture, caratteristica che rende complessa la pianificazione dei lavori. In soli 8,5 chilometri, di cui 2 in galleria e 1,3 su viadotto, sono presenti 5 gallerie a doppia canna e 7 viadotti.