La furia di Scurati | Duce ridotto a macchietta? Su M uno sciocchezzaio

Marianna Vazzana L’argomento è d’attualità. Scottante. Si parla delle serie tv Sky M. il figlio del secolo all’Università Iulm con l’attore Luca Marinelli, interprete di Mussolini, e l’autore del romanzo Premio Strega 2019 che ha ispirato il progetto, lo scrittore e professore dello stesso ateneo Antonio. Appuntamento ieri alle 13. Porte chiuse ai giornalisti però – non per volontà dell’ateneo – prima che i due comincino a rispondere alle domande del moderatore Gianni Canova, ex rettore dell’università, nell’auditorium pieno (750 persone). Una scelta verosimilmente dettata dall’intenzione di non alimentare ulteriori polemiche sulla serie. Polemiche subito messe a tacere da Canova: "Non parleremo delle discussioni mediatiche, ci concentreremo sulla serie". Tanti i giovani, "forse più per Luca che per me, io così tanti giovani ai miei eventi non li ho mai visti", dirà lo scrittore alla fine mentre scatta un selfie che non pubblicherà: "Non ho profili social".