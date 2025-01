Ultimouomo.com - Il Bologna ti salta alla gola

La prima vittoria delin Champions League è arrivata all’improvviso, con un 1-2 maturato nell’arco di un minuto. Lo stadio sta ancora festeggiando il gol del pareggio di Dallinga, che i rossoblù hanno già ripreso il pallone dal Borussia Dortmund.Con un lancio lungo di Lykogiannis, la squadra di Italiano va di nuovo in verticale dietro la linea difensiva avversaria, per cercare Odgaard in profondità. Il primo gol era già arrivato così, lanciando per Dallinga. Questa volta il lancio viene intercettato da Anton, in anticipo su Odgaard. Il difensore del Borussia, però, girandosi si ritrova addosso Dallinga, che intanto stava tagliando verso il centro. L’olandese vince il contrasto e può proseguire libero fino al tiro in area, respinto dal portiere con la mano. La parabola del pallone viene sporcata dal tocco di Süle, che riesce a toglierla ddisponibilità di Odgaard ma non da quella di Iling Junior, che segna di prima.