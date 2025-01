Horizon | An American Saga – Capitolo 2 un aggiornamento sulla data di uscita 6 mesi dopo che è stato tolto dal calendario della WB

Leggi su Cinefilos.it

: An2 undi, 6che èdalWB: An2 riceve unrelease da Isabelle Fuhrman. Il sequelserie di film western epici di Kevin Costner era originariamente previsto per il 16 agosto 2024, prima che la Warner Bros. lo togliesse daldelle uscite.il debutto alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,: An2 èrecensito in maniera negativa, il che non fa ben speraregli scarsi risultati al botteghino e la scarsa accoglienza del primo film.Parlando con ScreenRant del suo nuovo film Wish You Were Here, Fuhrman ha detto di essere convinta che: An2 uscirà presto.