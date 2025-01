.com - Hidden Figures: la canzone di Andrea Pizzo and The Purple Mice

and thehanno rilasciato un nuovo singolo intitolato, un omaggio a Katherine Johnson e John Glenn. Questo brano vede la partecipazione speciale della cantautrice indie Irene Buselli, che canta insieme ad.John Glenn è stato il primo americano a orbitare intorno alla terra ed è un pioniere dell’esplorazione spaziale. Katherine Johnson, invece, è una delle più grandi matematiche applicate del ‘900, veniva chiamata calcolatrice umana per la sua grande capacità di calcolo. Gli astronauti, tra cui lo stesso Glenn, si fidavano solo del suo controllo (e in quello delle sue colleghe, donne di colore degli anni ‘50, geni della matematica) nel calcolo delle traiettorie di lancio e di rientro dei primi razzi orbitali e delle capsule.è unache descrive la cooperazione tra le persone per arrivare ad un obbiettivo, che sia una scoperta scientifica o tecnologica o la giusta rivalsa per il proprio duro lavoroIl brano mescola dream pop, shoegaze e pop-rock, scritto da, Raffaella Turbino, Riccardo Morello e Roberto Tiranti che lo ha arrangiato, prodotto e ha suonato anche tutti gli strumenti, creando un sound ricco e avvolgente.