Cosa c’è sotto Svolta Javier-Zeudi | vicini e intimi al Grande Fratello ma ora scoperta clamorosa

Tante svolte inaspettate alin queste ultime ore. Dopo la puntata con il ripescaggio che fa ancora discutere gli appassionati del reality di Canale 5 ecco due ‘nuove coppie’ avvicinarsi in modo molto esplicito. Da un lato troviamo Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, che la notte scorsa si sono lasciati andareil piumone. Ma ha destato ancora più scalpore l’avvicinamento traMartinez eDi Palma.Intorno alle 4 del mattino, il pallavolista e l’ex Miss Italia si sono avvinghiati a letto e ovviamente quanto accaduto non è passato inosservato. Soprattutto tra i fan di Helena Prestes che, ricordiamo, è a pochi metri da loro in tugurio, in attesa del verdetto del pubblico sul ripescaggio dei 4 fortunati che avranno una seconda possibilità al reality.Leggi anche: “E pure loro sono in love”.