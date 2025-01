Lanazione.it - Campionati Msp . Tutte le sfide

Prosegue il cammino perfetto del Real Dumanez nel campionato di serie C di calcio a 7 organizzato dall’Msp Prato. La capolista batte 2-1 il Real Baugiano e centra l’ottava vittoria consecutiva, mantenendo all’attivo solo successi nella manifestazione. Una nuova affermazione che consente alla prima della classe di mantenere immutato il distacco dall’accoppiata di inseguitrici, composta da Invictus e Nuova San Giorgio. L’Invictus resta secondo a cinque lunghezze dalla vetta grazie all’affermazione per 3-2 sul Panchester United, mentre la Nuova San Giorgio è terza a sei punti dalla capolista dopo il successo 9-1 sullo Sbancatore. Scorrendo risultati e classifica il Rocca Calcio esce vincitore dallo scontro con la Prato Ecologia imponendosi col risultato di 4 a 3. Pareggio per 1 a 1 tra Bogotà e Fgm, mentre la Cantera Max Fc batte 5 a 3 I Ragazzi del Vivaio.