Ilfattoquotidiano.it - Autotrasportatore 64enne precipita dalla scaletta di un’autocisterna e muore nella Bassa Bergamasca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ennesima morte sul lavoro. Undi 64 anni è morto nel primo pomeriggio mentre stava lavorandocava Ghisalba,, dove sarebbetodiche avrebbe dovuto riempire di gasolio. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo di indagini per ricostruire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Ats. Non è chiaro se la causa del decesso sia stata la caduta stessa o un precedente malore, che forse potrebbe averla causata.Ieri pomeriggio un altro operaio, di 32 anni, è morto nell’azienda di packaging Europoligrafico di Perugia: è stato stato schiacciato da un macchinario. Lavorava per un’azienda esterna e stava facendo manutenzione su una pressa, quando il macchinario lo ha colpito e schiacciato.