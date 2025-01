Oasport.it - Australian Open, Sabalenka-Swiatek: la lotta per il numero 1 WTA. Gli scenari

All’interno degli2025 sta per diventare di sempre maggiore importanza l’argomento del1 a livello WTA. Arynae Iga, infatti, sono inper la posizione di testa della classifica mondiale alla fine del primo Slam dell’anno. Andiamo a vedere gliper la bielorussa e la polacca.Capitolo: la bielorussa, che ha vinto le ultime due edizioni dello Slam di Melbourne, è praticamente obbligata a vincere il torneo, unica situazione nella quale conserverebbe in ogni caso la vetta del ranking. Qualora, invece, si fermasse in finale, perderebbe la vetta se a batterla fosse, ma non se fosse l’americana Madison Keys, perché ciò significherebbe che la polacca sarebbe stata battuta in semifinale.Capitolo: in tutti gli altri casi, è lei a prendersi la vetta.