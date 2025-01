Australian Open | polemiche sul Var i casi di Berrettini Sonego e Navarro

Leggi su Sportface.it

Diverseper l’utilizzo del Var agli. Dueopposti da analizzare, entrambi riguardanti partite della giornata di oggi. I match in questione sono quello tra Emmae Iga Swiatek, poi vinto dalla polacca, e quello tra Lorenzoe Ben Shelton, che ha visto lo statunitense staccare il pass per la semifinale. Due utilizzi diversi dell’assistenza video da parte dei giudici di sedia per una regola che probabilmente necessiterebbe di una revisione.Il doppio rimbalzo nel campo di SwiatekEmmaè stata fortemente svantaggiata nel corso della sfida di quarti di finale contro la testa di serie numero 2 del tabellone. Nel corso di uno scambio terminato a rete, una palla corta, sulla carta vincente, della statunitense ha rimbalzato due volte nel campo di Swiatek, La giudice di sedia Eva Asderaki non ha notato il doppio rimbalzo facendo proseguire il punto, vinto poi in maniera rocambolesca dalla polacca.