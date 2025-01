Ilrestodelcarlino.it - Atti vandalici, tre minori alle strette. Ritrovati quattro ciclomotori rubati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una complessa ed articolatavità investigativa che ha preso spunto da quello che sembrava essere un semplice atto vandalico consumato a ridosso delle festività natalizie, ha permesso alla Polizia locale di Castelfidardo di identificare e deferire in stato di libertà tre minorenni per i reati di danneggiamento aggravato, furto aggravato, rifiuto di generalità e resistenza a pubblico ufficiale, ritrovando e riconsegnando la refurtiva consistente inai legittimi proprietari. A corredo dall’vità è stato richiesto anche l’emissione di un foglio di via per uno deicoinvolti poiché residente in un Comune limitrofo. Dal comando di piazza Leopardi non trapela altro, anche perché le indagini sono coordinate dalla Procura deidelle Marche e potrebbero portare già nei prossimi giorni ad ulteriori sviluppi considerati i numeri dell’vità: decine diascoltati in qualità di persone infornate sui f, oltre duemila ore di filmati di telecamere pubbliche e private passati al setaccio e decine di reperti rinvenuti e catologati, alcuni dei quali oggetto di sequestro penale ed indagine tossicologica.