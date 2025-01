Lanazione.it - Alessandra Papini confermata nel Comitato di Segreteria Nazionale di Confartigianato Imprese

Arezzo, 22 gennaio 2025 –neldidi"Orgogliosa di continuare a lavorare ai massimi livelli per aiutare learetine", Segretario provinciale diArezzo, è statanel prestigioso incarico di componente deldidi. Una nomina che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per il costante impegno profuso a favore delleartigiane e delle piccole e medie. “È un onore poter continuare a rappresentare e supportare il mondo dell’artigianato italiano in questa importante sede – ha dichiarato. – La conferma in questo ruolo non è solo motivo di orgoglio personale, ma anche uno stimolo per portare a livellole istanze delleche operano nei territori.