Torni a casa Grande Fratello l’annuncio clamoroso di Signorini a fine puntata | il pubblico è con lui

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Tu”.di. La ventiquattresimadel, andata in onda lunedì 20 gennaio 2025 su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena ed emozioni. Il conduttore Alfonsoha aperto la serata annunciando la possibilità di un ripescaggio per alcuni ex concorrenti, decisione sottoposta al giudizio delattraverso un televoto flash. Con il 66% dei voti favorevoli, gli spettatori hanno approvato il rientro in gioco di alcuni ex partecipanti.Successivamente, è stato aperto un secondo televoto flash per determinare quali ex concorrenti avrebbero avuto l’opportunità di rientrare nella. Tra i candidati al ripescaggio vi erano Clarissa, Clayton, Eva, Federica, Helena, Iago, Jessica, Michael, Maria Monsè e Stefano. Chi entrerà di loro? Un momento particolarmente toccante della serata ha visto protagonista Pamela Petrarolo, che ha condiviso con ilil dolore per la scomparsa delManuel, di cui non si hanno notizie da due anni.