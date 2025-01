Lanazione.it - Strutture e personale ko: "Nessun investimento. Che tipo di riforma è?"

Le perplessità sullascolastica proposta dal Ministro Valditara toccano anche il mondo sindacale: Laura Scotti, segretaria generale della Flc Cgil e insegnante alla scuola primaria ’Don Mori – 2 Giugno’ prende posizione sulle proposte avanzate per il futuro della scuola. Cosa pensa di questa? "In realtà non credo che sia una vera, perché nulla di quello indicato andrà a migliorare la scuola. Non si parla, infatti, di investimenti economici o die non verranno introdotte grandi novità. Il primo esempio è proprio quello che riguarda la proposta di inserire il latino come materia facoltativa alle scuole medie. Non è un’idea innovativa visto che già diversi istituti offrono questa possibilità. Sarebbe magari stato più sensato renderlo obbligatorio, inserendoin grado di garantirlo a tutti.