Seregno, prof picchiata da un suo alunno. Gli studenti tappezzano il liceo di volantini: "Torni, la scuola non è la stessa senza di lei"

(Monza Brianza) – “Sono spiacente di comunicare che mercoledì 15 gennaio, al termine delle lezioni, unaessoressa è stata aggredita da un suominorenne. La docente, in stato di choc, è stata accompagnata al pronto soccorso da una collega”. E tre giorni dopo “i genitori del ragazzo hanno ritirato il figlio dalla frequenza scolastica”. Mentre laaggredita è a casa. “Dicono che non se la senta più di tornare a. Almeno per adesso”, raccontano glideldi scienze umane Parini di. L’aggressione è avvenuta in una classe terza della succursale di viale Tiziano. Dopo giorni di invito al silenzio, è lo stesso dirigente scolastico, Gianni Trezzi, a ricostruire quanto successo con un messaggio inviato aglie ai docenti. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione, ma lo studente, verso le 13.