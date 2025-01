Romadailynews.it - Roma: due donne accoltellate in casa famiglia a Zagarolo, arrestata 29enne per tentato omicidio

Leggi su Romadailynews.it

Una donna nigeriana di 29 anni e’ statadai Carabinieri di Palestrina perche’ ritenuta gravemente indiziata del delitto diaggravato.I fatti che le si contestano risalgono alla sera di giovedi’ scorso, quando i militari sono intervenuti per una segnalazione al 112 di un’aggressione con un coltello in atto, ai danni di una dipendente operatrice socio sanitaria di unadi.Giunti sul posto i carabinieri hanno raccolto testimonianze su quanto accaduto pochi minuti prima del loro arrivo. In particolare, sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la donna, durante l’orario di cena, per motivi attualmente non noti, ha aggredito con un coltello da cucina un’altra ospite della struttura, colpendola piu’ volte mentre stava svolgendo delle faccende domestiche; successivamente proseguiva la propria azione violenta anche nei confronti della operatrice di turno, mentre quest’ultima si trovava all’interno del proprio ufficio.