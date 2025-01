Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, contatti positivi col Chelsea! Il difensore è in pole per la difesa dei bianconeri: gli inglesi aprono anche per Chilwell in questo caso

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda l'incontro tra il calciomercato Juve e il Chelsea. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra i club sono stati positivi. Veiga è in pole per la difesa. Apertura per Chilwell se Cambiaso dovesse andare al Manchester City.

PAROLE – «Contatti positivi poco fa. Veiga oggi più di Kelly (che resta in corsa). Apertura per Chilwell se parte Cambiaso. Il Chelsea ha un solo posto per i prestiti, ma potrebbe liberarne un altro».