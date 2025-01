Eccellenzemeridionali.it - Quando il Napoletano parla Arabo: Storie Nascoste in Parole di Tutti i Giorni

Leggi su Eccellenzemeridionali.it

ilindiIn sintesi? La lingua napoletana è un crocevia di civiltà e culture, arricchita da influenze arabe che si riflettono income "guallera" e "carcioffola".??come "tamarro" e "maruffino" mostrano la fusione di suoni e significati, raccontandodi incontri culturali e trasformazioni semantiche.?? L'influenza araba si manifesta anche nella cucina e nella vita quotidiana, con termini come "abbascio" e "scialare" che esprimono concetti di desiderabilità e gioia.? Il dialettoè un dizionario vivente della storia, conche intrecciano tradizione e modernità, come "lampara" e "pappici", evocando immagini di resilienza e immaginazione popolare.Le lingue, come i fiumi, si arricchiscono scorrendo e raccogliendo influssi lungo il loro percorso.