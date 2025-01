Iltempo.it - Promossi e bocciati: ecco le pagelle delle canzoni di Sanremo 2025

Abbiamo ascoltato lein gara al Festival didiretto da Carlo Conti al teatro Ariston da martedì 11 a sabato 15 febbraiole nostre. TONY EFFE 10 «Damme 'na mano» Un brano preciso, passionale e ben calibrato dedicato a Roma o a una presunta donna. Ricorda Califano e Mannarino. Voto al netto dei pregiudizi. BRUNORI SAS 9,5 «L'alberonoci» Firma un testo magistrale in un brano di vita e d'amore. E si sente tutto. Con la complicità dell'orchestra, l'intensità sarà ancora maggiore. «Quando sarai piccola» Una poesia, una ninna nanna che racconta l'alzheimer. dedicata alla madre malata. Commovente. GIORGIA 9 «La cura per me» Blanco firma di tutto quest'anno. Il vestito migliore lo ha creato per lei. Tradizione e innovazione. Manca però un vero e proprio ritornello.