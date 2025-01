Abruzzo24ore.tv - Previsioni Meteo per l'Ultimo Weekend di Gennaio: Sole, Nubi e Neve sulle Alpi

Roma - L'disi preannuncia caratterizzato da un alternarsi di, con possibili piogge e nevicate. Le temperature si manterranno generalmente mild, con un clima umido e piovoso in alcune regioni. Situazione Generale Un regime atlantico influenzerà il tempo sull'Italia, portando perturbazioni oceaniche che interesseranno principalmente le regioni centro-settentrionali. Queste condizioni favoriranno un clima umido e mite, con piogge diffuse e nevicatea quote elevate.per le Regioni Nord Italia: Attese piogge sparse, soprattuttoregioni centro-settentrionali. Le nevicate interesseranno lea quote superiori ai 1000-1300 metri, con possibilità di fiocchi anche a quote più bassePre. Centro Italia: Condizioni di instabilità con piogge intermittenti, in particolareregioni tirreniche.