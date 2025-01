Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, un anno di attività tra arresti e lotta allo spaccio

Ben 337 incidenti stradali rilevati nel 2024, 214 con danni ai mezzi e 123 con feriti. Emerge del report diffuso ieri dalladi Jesi. Non solo: rilasciati 341 atti per gli incidenti, trasmesse 83 notizie di reato, treeffettuati, 17contro gli stupefacenti, rimossi 115 veicoli per soste irregolari, 50 veicoli posti in stato di fermo e 182 sotto sequestro, autorizzati 13 trasporti eccezionali. Sanzioni su strada, 932 (con 4351 punti decurtati): 170 per assicurazione scaduta, 854 per revisione scaduta, 20 per guida senza patente, 104 per patente scaduta. Effettuate 2327 notifiche digitali da giugno. Tutela consumatori: 47 controlli tra negozi e mercati, 32 pratiche per vendite straordinarie, 253 operazioni di spunta nei mercati. Quattro controlli per la verifica della sorveglianza nei locali, 61 sopralluoghi in esercizi commerciali e pubblici.